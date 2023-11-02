Servet Çetin: 'Net bir skorla kazandık'

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükselen EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, farklı bir skorla maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çetin, bu tür maçların zor olduğunu belirtti.



"NET BİR SKORLA KAZANDIK"



Oyuncularının iyi konsantre olduğunu dile getiren Çetin, "İyi bir maç oldu ve net bir skorla maçı kazandık. Ligde fazla forma şansı bulamayan arkadaşlarımıza da şans vermiş olduk." dedi.



Rakiplerini de tebrik eden Çetin, kırmızı-beyazlı takım adına güzel bir maç olduğunu ifade etti.



Çetin, genç futbolculara her zaman şans vermeyi arzu ettiğini de dile getirdi.



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü evlerinde Yukatel Adana Demirspor ile zor bir maç oynayacaklarını anımsatan Çetin, şöyle devam etti:



"Adana Demirspor ligde iyi ve alternatifli kadrosu olan, çok iyi futbol oynayan bir takım. İçeride ve dışarıda sürekli maç kazanmayı hedefleyen bir oyun oynuyor. Biz de rakibimizi iyi analiz ettik. Yeter ki gösterdiklerimizi, istediklerimizi oyuncu arkadaşlarımızdan alalım. Çok güzel ve çekişmeli bir maç olacağını söyleyebilirim. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız, çünkü buna ihtiyacımız var."



