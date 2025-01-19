Sertaç Şanlı: 'Olympiakos 5 kat daha zor olacak'

Fenerbahçe Beko forması giyen Sertaç Şanlı, ligdeki Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.



Sertaç, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı;



"Maç öncesi sahaya mücadele etmek gerekir dedik. Maça ısınana kadar bazı hatalar yaptık. İlk periyottan sonra mücadeleyi ortaya koyduk. Önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Galatasaray iç sahada tehlikeli bir takım. İstediğimiz savunmayla galibiyet aldık. İyi bir haftayı galibiyetle sonuçlandırdık. Çok iyi bir hafta oldu. Bireysel performans olarak; oyun bugün bana geldi ve ben de şutları soktum. Bu maç ne kadar zorluysa Olympiakos maçı 5 kat daha zor olacak. Olympiakos çok formda. O mücadeleyi sahaya yansıtmamız lazım, sertliği, takımdaşlığı, yardımı. Her pozisyon her saniye mücadele etmek lazım. İnşallah böyle devam eder. Herkes bunun bilincinde."



