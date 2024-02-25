Sertaç Komsuoğlu'ndan Ergin Ataman'a tepki!

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya karşı oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamada Fenerbahçe Beko forması giyen Şehmus Hazer'i eleştirdi.

Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, ''Özellikle ikinci periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Şehmus oyuna girdikten sonra beş dakika içinde üç top kaybı yaptı. Belki de oyuncuları dinlendirirken çok top kaybı yapıp maçın kontrolünü elimizden kaçırdık." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun tepkisini çeken Ergin Ataman'ın İzlanda maçı sonrası yaptığı açıklama ise şöyle;

"Son toptaki oyunumuzda planımız pası Tarık'a vermekti. Faul problemleri olduğu için topu içeriden kullanmayı planlamıştık. Tarık pası alamazsa Melih'in şutu vardı. Kenan, Tarık'a vermeyi tercih etti. Bana göre doğru bir tercihti. Tarık daha da net girip atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Sonra şans yardım etti. Topu tuttu ve skor yaptı. Maçın son 5 dakikasında en iyi savunmacılarını Tarık'a vermişlerdi. Son alternatifimiz Melih'ti. Ancak o dış atış kullanacaktı. Tarık daha yakın bir atıştan sayıyı buldu."