Sertaç Komsuoğlu: 'Ali Koç her zaman cevap verir'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, kulüp gündemine dair yaptığı açıklamalarda Başkan Ali Koç'a yönelik eleştirilere değindi.
"ALİ KOÇ HER ZAMAN CEVAP VERİR"
Komsuoğlu, Ali Koç'un eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Ali Koç'un hakkında birileri yorum yaparsa Ali Koç'un her zaman cevabı vardır. Gelir cevap verir. Bizim başkanımıza bazı eleştiriler, bazı konular dile getirilirse başkanımız gider orada cevap verir."
"CEVAP VEREMEYECEK İNSANLAR KÜRSÜYE ÇIKMAZ"
Fenerbahçe yöneticisi, Başkan Koç'un duruşunu öne çıkararak, eleştirilerden kaçmadığını dile getirdi:
"Cevap veremeyecek insanlar oraya gitmezler, kürsüye yeniden çıkmazlar."
Devrim Zengi: Neden Ali Koç'a oy vermeliler?
