20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-0
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-1

Sertaç Komsuoğlu: "Ali Koç her zaman cevap verir"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Başkan Ali Koç'a yönelik eleştirilere değindi.

calendar 21 Eylül 2025 01:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, kulüp gündemine dair yaptığı açıklamalarda Başkan Ali Koç'a yönelik eleştirilere değindi. 

"ALİ KOÇ HER ZAMAN CEVAP VERİR"

Komsuoğlu, Ali Koç'un eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Ali Koç'un hakkında birileri yorum yaparsa Ali Koç'un her zaman cevabı vardır. Gelir cevap verir. Bizim başkanımıza bazı eleştiriler, bazı konular dile getirilirse başkanımız gider orada cevap verir."

"CEVAP VEREMEYECEK İNSANLAR KÜRSÜYE ÇIKMAZ"

Fenerbahçe yöneticisi, Başkan Koç'un duruşunu öne çıkararak, eleştirilerden kaçmadığını dile getirdi:

"Cevap veremeyecek insanlar oraya gitmezler, kürsüye yeniden çıkmazlar."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
