09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
5-1
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
2-1
09 Haziran
Belçika-Galler
4-3
09 Haziran
İtalya-Moldova
2-0
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

Seride üçüncü randevu: Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek. 3 galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı seride 1-1 eşitlik var

calendar 10 Haziran 2025 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Seride üçüncü randevu: Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanaacak mücadele, 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

1-1 EŞİTLİK VAR

Serinin ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti ve 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynandı. Bu kez Siyah-Beyazlılar mücadeleden 97-70 galip ayrıldı ve seriyi 1-1'e getirdi.

4. MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Şu anda 1-1 eşitliğin bulunduğu Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka serisinin 4. maçı da Anadaolu Efes'in ev sahipliğinde 12 Haziran Perşembe günü oynanacak.

5. MAÇ (GEREKİRSE) CUMARTESİ GÜNÜ

Seride 2-2 eşitlik sağlanması halinde 5. maç, 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Fibabanka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE


Seride 3 galibiyete ulaşan takım, finalde Bahçeşehir Koleji'ni 3-0'lık seri ile eleyen Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.