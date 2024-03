Serhat Güller: ''Maçın sonucunu kalite belirledi''

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, karşılaşmayı çevirecek pozisyonlar yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini söyledi.



Güller, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.



Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Güller, "Her şeyden önce çok üzgünüz. Her maç biraz daha üzerine koyarak oynuyoruz. İlk defa bir rakibimizden daha fazla topa sahip olduğumuz ve pozisyon yakaladığımız bir karşılaşma oldu. Ama maalesef maçın sonucunu biraz da kalite belirledi. Yenildiğimiz için üzgünüz." dedi.



Güller, kazanabileceklerini düşündüklerini, bunun için oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Zaman zaman gücümüz ve kalitemiz yetmiyor. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Pozisyonlarımız da vardı ama atamadık, üzgünüz. Her maç kötü bir gol yiyoruz. Yediğimiz bu kötü golleri çıkartmamız güç oluyor. Onun önüne geçemedik. Bu karşılaşmayı çevirecek pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU