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Sergio Ramos'tan Salah yorumu; "Korkmuyorum"

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Sergo Ramos, Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacakları Liverpool'un en büyük silahı Muhammed Salah hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos'tan Salah yorumu; 'Korkmuyorum'
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04 Mayıs 2018 01:53
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaşacak olan Real Madrid'de İspanyol stoper Sergio Ramos, Muhammed Salah'tan çekinmediğini söyledi.

"SALAH'I NELER YAPTIĞINI BİLİYORUM AMA..."

Kariyeri boyunca dünyanın en iyilerine karşı oynadığına vurgu yapan Ramos, "Salah'ın bu sezon neler yaptığını biliyorum ancak sahada rakibin 11 oyuncusundan biri olarak göreceğim. Kariyerim boyunca dünyanın en iyilerine karşı oynadım" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN KORKMAM"

Salah'a saygı duyduğunu dile getiren İspanyol stoper, "Hiçbir zaman bir oyuncudan korkmam. Evet saygı duyarım ama asla bir korku olmaz" şeklinde konuştu.

"LIVERPOOL'U BEKLEMİYORDUM"

Liverpool'un finalde olmasını sürpriz olarak yorumlayan Ramos, "Şampiyonluğumuzu korumaya hazırız. Kolayca elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Her açıdan Liverpool'un finalde olacağını düşünmüyordum. Ancak buraya hak ederek geldiler. Takım olarak finalleri nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz" dedi.



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