Sergio Ramos'tan Salah yorumu; 'Korkmuyorum'

Şampiyonlar Ligi finalindeile karşılaşacak olanİspanyol stoper, Muhammed Salah'tan çekinmediğini söyledi.Kariyeri boyunca dünyanın en iyilerine karşı oynadığına vurgu yapan Ramos, "Salah'ın bu sezon neler yaptığını biliyorum ancak sahada rakibin 11 oyuncusundan biri olarak göreceğim. Kariyerim boyunca dünyanın en iyilerine karşı oynadım" ifadelerini kullandı.Salah'a saygı duyduğunu dile getiren İspanyol stoper, "Hiçbir zaman bir oyuncudan korkmam. Evet saygı duyarım ama asla bir korku olmaz" şeklinde konuştu.Liverpool'un finalde olmasını sürpriz olarak yorumlayan Ramos, "Şampiyonluğumuzu korumaya hazırız. Kolayca elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Her açıdan Liverpool'un finalde olacağını düşünmüyordum. Ancak buraya hak ederek geldiler. Takım olarak finalleri nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz" dedi.