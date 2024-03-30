Sergio Ramos: 'Bu tipleri stada almayın'

İspanya'da ırkçılık skandalları her geçen gün artarken Sevilla'nın başarılı stoperi Sergio Ramos'tan açıklama geldi.
İspanyol oyuncu, ırkçı insanların stadyuma girmelerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.
Sergio Ramos yaptığı açıklamada, "Futbolun imajını temizlemek için ırkçıların stadyumlara girmelerini yasaklamalıyız." ifadelerini kullandı.
İspanyol oyuncu, ırkçı insanların stadyuma girmelerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.
Sergio Ramos yaptığı açıklamada, "Futbolun imajını temizlemek için ırkçıların stadyumlara girmelerini yasaklamalıyız." ifadelerini kullandı.