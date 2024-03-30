Sergio Ramos: "Bu tipleri stada almayın"

Sevilla'nın İspanyol stoperi Sergio Ramos, ırkçılık yapan taraftarlarla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sergio Ramos: 'Bu tipleri stada almayın'
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30 Mart 2024 21:37
İspanya'da ırkçılık skandalları her geçen gün artarken Sevilla'nın başarılı stoperi Sergio Ramos'tan açıklama geldi.

İspanyol oyuncu, ırkçı insanların stadyuma girmelerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Sergio Ramos yaptığı açıklamada, "Futbolun imajını temizlemek için ırkçıların stadyumlara girmelerini yasaklamalıyız." ifadelerini kullandı.

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