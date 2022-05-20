Sergio Llull: 'Anadolu Efes'e karşı savaşa gireceğiz'

THY EuroLeague'de finale kalan Real Madrid'de yıldız isimlerden Sergio Llull, 86-83 kazanılan Barcelona maçı sonrası konuştu.



34 yaşındaki basketbolcu, "Çok mutluyuz. Bence ikinci çeyrekte çok kötü oynadık. Çok fazla top kaybı yaptık ve maçın ritmini kontrol edemedik. Yine de üçüncü çeyrekte konsantrasyonumuzu arttırdık ve geri döndük. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk ve takım halinde büyük bir efor sergiledik. Bugün kazanmayı hak ettik." dedi.



Açıklamalarına devam eden İspanyol yıldız, "Kadrodaki her bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bu tür kritik maçları kazanabilmek için kadrodaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Bu maç aslında bir final gibiydi ve şimdi önümüzde bir final daha var. Anadolu Efes gibi çok iyi bir takıma karşı savaşa gireceğiz. Bu sebeple çok iyi hazırlanmamız lazım." sözlerini kullandı.





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