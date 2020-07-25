Sergen Yalçın'dan Jahovic sürprizi

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılar Alanyasporlu Cisse'nin ardından Antalyaspor forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic'i de gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'dan Jahovic sürprizi
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25 Temmuz 2020 11:29
Peş peşe ayrılıklarla şok yaşayan siyah-beyazlı ekip, gidenlerin yerini doldurmak için jet hızıyla düğmeye bastı.

Bu doğrultuda uygun isimleri arayan Beşiktaş transfer komitesi, Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için Antalyasporlu Adis Jahovic ismini de listeye ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı golcü oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi.

Zaman kaybetmeden Burak Yılmaz'ın yokluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi Bosnalı forvetin transferi için çalışmalara başladı. Ön araştırmalara start veren yönetim, Antalyaspor cephesine bir miktar bonservis ve bazı takas önerilerinde bulunmaya hazırlanıyor.



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