Sergen Yalçın: 'Yenmeye gidiyoruz'

Teknik adamlık kariyerinin ilk derbisine çıkmaya hazırlanan Sergen Yalçın, takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.Yalçın, "Oyun şablonumuz dahilinde saha içinde tamamen özgürsünüz. Sorumluluklarınızı unutmayın. Yenmek için gideceğiz, aklınızdan mağlubiyeti geçirmeyin. Rahat olun, sinirlerinize hâkim olun. Sizden istediğim, maçı 11 kişi ile tamamlayalım, dış etkilere kapılmayalım" dedi.Genç çalıştırıcı, forvet hattını da belirledi. Tek santrfor Burak'ın arkasında Boateng yer alacak. Kanatlarda ise solda N'Koudou, sağda ise Lens oynayacak.