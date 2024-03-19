Sergen Yalçın: 'Hedefimiz ilk 10'

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda güçlü rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek dış sahada 5 maç sonra kazanan Antalyaspor, milli araya mutlu girdi.



Milli aradan sonra ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nü konuk edecek olan Akreplerde başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, kısıtlı kadrolarına vurgu yaptı.



Yalçın, "Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruyoruz. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

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