Sergen Yalçın: "Futbolda bunlar oluyor"

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Futbolda bunlar oluyor'
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09 Mart 2024 21:56
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, son dakika golüyle gelen mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Çok dengeli giden bir müsabaka diyebilirim. İlk yarı karşılıklı pozisyonlarla geçti, ikinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama iyi mücadele ettik, rakibi karşılamayı başardık. Son saniyede gelen gol, futbolda böyle şans golleri olabiliyor maalesef. Söylenecek bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama haftalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız."

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