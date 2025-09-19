Sergen Yalçın'dan orta sahaya ince ayar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın sakatlıkları, Orkun Kökçü'nün ise cezası nedeniyle yer almayacağı Göztepe maçında orta saha için iki farklı plan geliştirdi.
Birincisi merkezde Vaclav Cerny'i kullanma, ikincisi ise Demir Ege'nin yanında Kartal Kayra Yılmaz ya da Necip Uysal tercihi...
Yapılan idmanlar sonrası ikinci seçenek ağırlık kazandı. Yalçın, başlangıçta orta sahada oyunun her iki yönünü de kontrol edebilmeyi hedefliyor.
GİDİŞATA BAĞLI
Cerny yine sağ kanattaki görevine devam edecek. Ancak ikinci yarıda skora ve gidişata bağlı olarak Çek yıldızı merkeze alarak, Cengiz Ünder'i sahaya sürebileceği belirtildi.
Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle kafileye alınmadı. Bu arada Rashica sakatlık riski için, Jonas Svensson ise teknik tercih nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham
Birincisi merkezde Vaclav Cerny'i kullanma, ikincisi ise Demir Ege'nin yanında Kartal Kayra Yılmaz ya da Necip Uysal tercihi...
Yapılan idmanlar sonrası ikinci seçenek ağırlık kazandı. Yalçın, başlangıçta orta sahada oyunun her iki yönünü de kontrol edebilmeyi hedefliyor.
GİDİŞATA BAĞLI
Cerny yine sağ kanattaki görevine devam edecek. Ancak ikinci yarıda skora ve gidişata bağlı olarak Çek yıldızı merkeze alarak, Cengiz Ünder'i sahaya sürebileceği belirtildi.
Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle kafileye alınmadı. Bu arada Rashica sakatlık riski için, Jonas Svensson ise teknik tercih nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham