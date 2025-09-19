18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Sergen Yalçın'dan orta sahaya ince ayar!

Sergen Yalçın, Göztepe'ye karşı sıkıntıya çözümü buldu. Demir Ege'nin yanında Kartal ya da Necip Uysal'ı tercih edecek olan deneyimli hoca, gidişata göre Cerny'i kanattan alıp merkeze çekecek.

calendar 19 Eylül 2025 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan orta sahaya ince ayar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın sakatlıkları, Orkun Kökçü'nün ise cezası nedeniyle yer almayacağı Göztepe maçında orta saha için iki farklı plan geliştirdi.

Birincisi merkezde Vaclav Cerny'i kullanma, ikincisi ise Demir Ege'nin yanında Kartal Kayra Yılmaz ya da Necip Uysal tercihi...

Yapılan idmanlar sonrası ikinci seçenek ağırlık kazandı. Yalçın, başlangıçta orta sahada oyunun her iki yönünü de kontrol edebilmeyi hedefliyor.


GİDİŞATA BAĞLI

Cerny yine sağ kanattaki görevine devam edecek. Ancak ikinci yarıda skora ve gidişata bağlı olarak Çek yıldızı merkeze alarak, Cengiz Ünder'i sahaya sürebileceği belirtildi.

Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle kafileye alınmadı. Bu arada Rashica sakatlık riski için, Jonas Svensson ise teknik tercih nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham 

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.