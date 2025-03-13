Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a: 'Sakın almayın'

Sergen Yalçın, Galatasaray için çıkan Neymar iddialarıyla ilgili konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Galatasaray'ın Neymar ile ilgilendiğini iddia etmiş, sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldıza mali olarak oldukça cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtilmişti.
Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında bu iddiaya ilişkin konuştu.
"SAKIN ALMAYIN, FUTBOL HAYATI BİTMİŞ"
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın. Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya."
Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Galatasaray'ın Neymar ile ilgilendiğini iddia etmiş, sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldıza mali olarak oldukça cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtilmişti.
Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında bu iddiaya ilişkin konuştu.
"SAKIN ALMAYIN, FUTBOL HAYATI BİTMİŞ"
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın. Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya."