Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"NORMALDE BÖYLE GOLLER OLMAZ"
İlk yarıda oyunu kontrol ettiklerini söyleyen Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir atmosferde oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İkinci yarı 46'da yediğimiz şok bir gol var, normalde böyle goller olmaz maçlarda. Takımın moralini çok bozdu bu. Böyle deplasmanlarda böyle goller takımı çok düşürür. İkinci yarıda oyunun hakimi rakibimizdi, çok pozisyonlar buldu. Büyük maçlarda oyuncularımız iyi konsantre oluyor ancak sonlandıramıyorlardı. Son dakikalardaki penaltı pozisyonunda da şans yanımızdaydı. İzni biraz fazla verdik takıma, dinlensinler." dedi.
PENALTI CEVABI
Son dakikalarda geçersiz sayılan penaltı pozisyonu için konuşan Sergen Yalçın, "Penaltı pozisyonu kısmet tabii. Aynısını milli takımda oynarken Beckham kaçırmıştı Fenerbahçe Stadı'nda. Futbol şans oyunu." ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ AĞIRLANMAK İSTERDİM"
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Rakip takımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var. Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Şu anda orayla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda burada kupalar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ilk yarıydı. Çok iyi oynadık, geçişleri çok iyi yaptık, merkezi çok iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilecek bir goldü. Penaltı pozisyonunu görmedim. Başlangıçta yediğimiz şok gol beklemediğimiz bir zaman diliminde geldi. Tüm takımı demoralize etti. İkinci yarı rakip bizden daha iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, goller bulabilirdi. Bunlar olabiliyor futbolda. Bugün şans bizden yanaydı. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Bugün Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruduk. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." diye konuştu.
Kısıtlı bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"Transfer döneminde transferi açamadık. En iyi oyuncumuz gitti. Ülkenin hassas noktalarına dokundu, biz de göndermek zorunda kaldık. İhtiyacımız olan oyuncularımız vardı. Ekonomik olarak takımı zor duruma sokmak istemiyorum. Bana 'elimizdeki kadroyla ligde kalır mıyız' dediler, ben de kalırız dedim. 50 puan bandında ligi bitirmek istiyoruz. Ben de hamle yapalım, takımda rekabet olsun istiyorum ama işimiz, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Anadolu takımları maddi olarak zor durumda. Gelirlerin yukarı çıkması lazım. Bu durum Türk futbolunun iyi yerlere gelmesini engeller. Anadolu takımlarının televizyon gelirlerinin yukarıda olması gerekiyor, yoksa kadro kurmak dövizden dolayı çok zor."
Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların kendisi ile ilgili tutumuna yönelik bir soruyu, "Daha güzel ağırlanmak isterdim. Biz burada İnönü Stadı'nda şampiyonluklar, kupalar kazandık. Tüpraş Stadı'nda en zor sezonda, pandemi sezonunda şampiyonluk kazandık. Futbol böyle bir iş, bugün varsın yarın yoksun." şeklinde yanıtladı.
"NORMALDE BÖYLE GOLLER OLMAZ"
İlk yarıda oyunu kontrol ettiklerini söyleyen Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir atmosferde oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İkinci yarı 46'da yediğimiz şok bir gol var, normalde böyle goller olmaz maçlarda. Takımın moralini çok bozdu bu. Böyle deplasmanlarda böyle goller takımı çok düşürür. İkinci yarıda oyunun hakimi rakibimizdi, çok pozisyonlar buldu. Büyük maçlarda oyuncularımız iyi konsantre oluyor ancak sonlandıramıyorlardı. Son dakikalardaki penaltı pozisyonunda da şans yanımızdaydı. İzni biraz fazla verdik takıma, dinlensinler." dedi.
PENALTI CEVABI
Son dakikalarda geçersiz sayılan penaltı pozisyonu için konuşan Sergen Yalçın, "Penaltı pozisyonu kısmet tabii. Aynısını milli takımda oynarken Beckham kaçırmıştı Fenerbahçe Stadı'nda. Futbol şans oyunu." ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ AĞIRLANMAK İSTERDİM"
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Rakip takımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var. Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Şu anda orayla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda burada kupalar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ilk yarıydı. Çok iyi oynadık, geçişleri çok iyi yaptık, merkezi çok iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilecek bir goldü. Penaltı pozisyonunu görmedim. Başlangıçta yediğimiz şok gol beklemediğimiz bir zaman diliminde geldi. Tüm takımı demoralize etti. İkinci yarı rakip bizden daha iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, goller bulabilirdi. Bunlar olabiliyor futbolda. Bugün şans bizden yanaydı. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Bugün Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruduk. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." diye konuştu.
Kısıtlı bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"Transfer döneminde transferi açamadık. En iyi oyuncumuz gitti. Ülkenin hassas noktalarına dokundu, biz de göndermek zorunda kaldık. İhtiyacımız olan oyuncularımız vardı. Ekonomik olarak takımı zor duruma sokmak istemiyorum. Bana 'elimizdeki kadroyla ligde kalır mıyız' dediler, ben de kalırız dedim. 50 puan bandında ligi bitirmek istiyoruz. Ben de hamle yapalım, takımda rekabet olsun istiyorum ama işimiz, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Anadolu takımları maddi olarak zor durumda. Gelirlerin yukarı çıkması lazım. Bu durum Türk futbolunun iyi yerlere gelmesini engeller. Anadolu takımlarının televizyon gelirlerinin yukarıda olması gerekiyor, yoksa kadro kurmak dövizden dolayı çok zor."
Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların kendisi ile ilgili tutumuna yönelik bir soruyu, "Daha güzel ağırlanmak isterdim. Biz burada İnönü Stadı'nda şampiyonluklar, kupalar kazandık. Tüpraş Stadı'nda en zor sezonda, pandemi sezonunda şampiyonluk kazandık. Futbol böyle bir iş, bugün varsın yarın yoksun." şeklinde yanıtladı.
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