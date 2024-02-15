Serge Aurier izin kullanmadı

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra izin kullanmadan takıma katıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Serge Aurier izin kullanmadı
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15 Şubat 2024 11:10
Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, çarşamba günü takıma katıldı. Ardından da sarı-kırmızılı formayı giyip resmi imzayı attı.

İZİN KULLANMADI

Aslında bugün (perşembe) beklenen ancak Sparta Prag karşılaşması nedeniyle uçağını erkene alan 31 yaşındaki sağ beki teknik direktör Okan Buruk'un maç kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

"ÇOK GURURLUYUM"

Fildişili oyuncu, "Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Daha önceden Fildişi'nde oynamış arkadaşlarımla sohbet ettim. Burada oynamak benim için çok büyük gurur" dedi. Bu arada geçen hafta kadroya katılan Derrick Köhn ise ismi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.
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