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Serena Williams geri dönüyor!

ABD'li tenisçi Serena Williams, 30 Aralık'ta Jelena Ostapenko maçıyla kortlara geri dönüyor.

Kaynak: AA
Serena Williams geri dönüyor!
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25 Aralık 2017 02:16
ABD'li tenisçi Serena Williams, hamileliği nedeniyle şubat ayından beri uzak kaldığı kortlara, 30 Aralık'ta Jelena Ostapenko ile oynayacağı gösteri maçıyla dönecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Serena Williams, yaklaşık 11 ay sonra ilk karşılaşmasını oynayacak.

Eylül ayında Alexis Olympia adında bir kız bebeği dünyaya getiren 36 yaşındaki Williams, 30 Aralık'taki gösteri maçında, 2017 Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko ile karşılaşacak.

23 şampiyonlukla açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi unvanının sahibi Williams'ın, 15 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılması bekleniyor

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