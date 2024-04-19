Serdar Topraktepe: 'Formaya layık mücadele ettiler'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü karşısındaki galibiyet sonrası konuştu.
Topraktepe, "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galibiyeti aldığımız için sevinçliyiz" dedi.
Takımda geçmişteki maçlara göre neyin değiştiği sorusuna cevap veren Serdar Topraktepe, "Futbolcuların iyi futbolcular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım. Onlar da Beşiktaş formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadeleydi bugün." diye konuştu.
ANKARAGÜCÜ, FENERBAHÇE MAÇLARI
Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü ve ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi sorulan Serdar Topraktepe, "Türkiye Kupası daha zor olacak, bunun için hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye Kupası, inşallah o maça kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Fernando Santos'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Serdar Topraktepe, "Ankaragücü oyun oynamak istedi, geri çekilmedi. Mücadelesi iyi geçti. Ankaragücü, yarı alanında çok pas yapan bir takım. Ön tarafta baskı yaparak bunu kırmak istedik. Zaman zaman iyi baskı yaptık, zaman zaman da olmadı. Baskıyla golü bulduk. Golden sonra doğru geçiş oyunlarını oynadık. Bugün takım birlikteliğin sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. 5 maçtan sonra onlar en çok üzülen taraf. Beşiktaş formasına layık olmaya çalışan arkadaşlarımız. Kupa maçımız daha da zor olacak. Oraya iyi şekilde hazırlanıp gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"CAMİANIN BUNA İHTİYACI VARDI"
Karşılaşma öncesinde futbolcularla konuştuğunu belirten Topraktepe, "Bütün futbolcu arkadaşlarımızla bir karar aldık. Psikolojik olarak taraftarın ve camianın buna ihtiyacı vardı. Beşiktaş forması çok büyüktür, onlar da formayı hak ettikleri için giyiyorlardır. Bugün formanın hakkını verdiklerine inanıyorum. Birlik beraberlik istedik. Onlar da cevap verdi" diye konuştu.
"HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ"
Beşiktaş forması giydiği ilk gündeki heyecanını bugün de yaşadığını ifade eden Serdar Topraktepe, "Ben 18, 19 yaşında Beşiktaş forması giydiğim ilk günü hiç unutmam. Adana Demirspor maçı. O günkü duyguları bugün de yaşadım. Görev nerede verilirse orada çalışırız. Hizmet etmek için buradayız. Camianın içinden biriyim. Uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edeceğiz hedefim bu" dedi.
"LİG MAÇINDAN DAHA ZOR OLACAK"
Camianın kupaya odaklandığını söyleyen Topraktepe, şöyle konuştu:
"Kupa maçı bizim camianın odaklandığı bir durum. Lig maçından daha zor olacak. İlk hedefimiz ona hazırlanmak. Analizi yapacağız. En iyi durumda maça çıkacağız."
"MULEKA ÖNDE TOPU TUTMAMIZI SAĞLADI"
Muleka'nın santrfor oynamasıyla ilgili gelen bir soruya Topraktepe şöyle cevap verdi:
"Muleka santrfor olarak topu tutmamızı sağladı. Muçi'yi de biraz daha önde oynattık. Muleka'yı tercih etmemizdeki neden öndeki baskıydı. Bunu Aboubakar ve Cenk ile de yapabiliriz. Bugün Muleka'yı tercih ettik."
"MAÇTAN ÖNCE BİR OLAY YAŞADIK"
Demir Ege'nin daha çok süre alacağını belirten Serdar Topraktepe, "Demir Ege ile 6, 7 yıldır çalışıyoruz. Tanıdığım bir oyuncu. Yavaş yavaş bu takımda süre alacağını, daha fazla oynayacağını hep beraber göreceğiz. Fiziksel durumunu da değerlendireceğiz. Maçtan önce bir olay yaşadık. Saat 2 gibi Umut kadrodaydı. Emrecan'ın sakatlığı vardı. Umut'un eşinin doğum süreci başladığı için izin vermek durumunda kaldık. Geri dönüp oynamak istiyordu. Süreç biraz uzadı. Beşiktaş ailesine yeni bir üye sağlıkla gelir. Emrecan bana geldi, ağrılarım var ama oynamak istiyorum dedi. Onu da öyle oynattık. Hem Emrecan'a hem de Umut'a teşekkür ediyorum" dedi.
"GEÇMİŞ İLE ALAKALI BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kendisi gelse şu andaki durumun farklı olup olmayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Topraktepe şöyle konuştu:
"Rıza hocam benim büyüğüm. Hem hocalığımı hem kaptanlığımı yaptı. Her şeyi Rıza hocadan öğrenmişizdir. Onlar bizim sembolümüzdür. Onlar benim fikir aldığımı ağabeylerim. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Geçmiş ile alakalı bir şey söylemeye gerek yok."
Topraktepe, "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galibiyeti aldığımız için sevinçliyiz" dedi.
Takımda geçmişteki maçlara göre neyin değiştiği sorusuna cevap veren Serdar Topraktepe, "Futbolcuların iyi futbolcular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım. Onlar da Beşiktaş formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadeleydi bugün." diye konuştu.
ANKARAGÜCÜ, FENERBAHÇE MAÇLARI
Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü ve ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi sorulan Serdar Topraktepe, "Türkiye Kupası daha zor olacak, bunun için hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye Kupası, inşallah o maça kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Fernando Santos'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Serdar Topraktepe, "Ankaragücü oyun oynamak istedi, geri çekilmedi. Mücadelesi iyi geçti. Ankaragücü, yarı alanında çok pas yapan bir takım. Ön tarafta baskı yaparak bunu kırmak istedik. Zaman zaman iyi baskı yaptık, zaman zaman da olmadı. Baskıyla golü bulduk. Golden sonra doğru geçiş oyunlarını oynadık. Bugün takım birlikteliğin sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. 5 maçtan sonra onlar en çok üzülen taraf. Beşiktaş formasına layık olmaya çalışan arkadaşlarımız. Kupa maçımız daha da zor olacak. Oraya iyi şekilde hazırlanıp gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"CAMİANIN BUNA İHTİYACI VARDI"
Karşılaşma öncesinde futbolcularla konuştuğunu belirten Topraktepe, "Bütün futbolcu arkadaşlarımızla bir karar aldık. Psikolojik olarak taraftarın ve camianın buna ihtiyacı vardı. Beşiktaş forması çok büyüktür, onlar da formayı hak ettikleri için giyiyorlardır. Bugün formanın hakkını verdiklerine inanıyorum. Birlik beraberlik istedik. Onlar da cevap verdi" diye konuştu.
"HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ"
Beşiktaş forması giydiği ilk gündeki heyecanını bugün de yaşadığını ifade eden Serdar Topraktepe, "Ben 18, 19 yaşında Beşiktaş forması giydiğim ilk günü hiç unutmam. Adana Demirspor maçı. O günkü duyguları bugün de yaşadım. Görev nerede verilirse orada çalışırız. Hizmet etmek için buradayız. Camianın içinden biriyim. Uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edeceğiz hedefim bu" dedi.
"LİG MAÇINDAN DAHA ZOR OLACAK"
Camianın kupaya odaklandığını söyleyen Topraktepe, şöyle konuştu:
"Kupa maçı bizim camianın odaklandığı bir durum. Lig maçından daha zor olacak. İlk hedefimiz ona hazırlanmak. Analizi yapacağız. En iyi durumda maça çıkacağız."
"MULEKA ÖNDE TOPU TUTMAMIZI SAĞLADI"
Muleka'nın santrfor oynamasıyla ilgili gelen bir soruya Topraktepe şöyle cevap verdi:
"Muleka santrfor olarak topu tutmamızı sağladı. Muçi'yi de biraz daha önde oynattık. Muleka'yı tercih etmemizdeki neden öndeki baskıydı. Bunu Aboubakar ve Cenk ile de yapabiliriz. Bugün Muleka'yı tercih ettik."
"MAÇTAN ÖNCE BİR OLAY YAŞADIK"
Demir Ege'nin daha çok süre alacağını belirten Serdar Topraktepe, "Demir Ege ile 6, 7 yıldır çalışıyoruz. Tanıdığım bir oyuncu. Yavaş yavaş bu takımda süre alacağını, daha fazla oynayacağını hep beraber göreceğiz. Fiziksel durumunu da değerlendireceğiz. Maçtan önce bir olay yaşadık. Saat 2 gibi Umut kadrodaydı. Emrecan'ın sakatlığı vardı. Umut'un eşinin doğum süreci başladığı için izin vermek durumunda kaldık. Geri dönüp oynamak istiyordu. Süreç biraz uzadı. Beşiktaş ailesine yeni bir üye sağlıkla gelir. Emrecan bana geldi, ağrılarım var ama oynamak istiyorum dedi. Onu da öyle oynattık. Hem Emrecan'a hem de Umut'a teşekkür ediyorum" dedi.
"GEÇMİŞ İLE ALAKALI BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kendisi gelse şu andaki durumun farklı olup olmayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Topraktepe şöyle konuştu:
"Rıza hocam benim büyüğüm. Hem hocalığımı hem kaptanlığımı yaptı. Her şeyi Rıza hocadan öğrenmişizdir. Onlar bizim sembolümüzdür. Onlar benim fikir aldığımı ağabeylerim. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Geçmiş ile alakalı bir şey söylemeye gerek yok."