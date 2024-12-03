Serdar Topraktepe: 'Fenerbahçe maçına hazırlanacağız'

Beşiktaş'ta geçiçi teknik direktörlük görevi yapan Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, "Bu maça 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı. Oyunun son bölümünde tamamen gole odaklandılar. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyi biliyoruz, bunların bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.
Hatayspor karşılaşmasında yaptığı değişikliklerden bahseden çalıştırıcı "Hoca karar verir ve oynatır. Ona bir şey demiyorum. Alex Chamberlain kendini kanıtlamış bir oyuncu. Can Keleş'i, Salih Uçan'ı bu oyuncuların içerisine katmazsak, 13-14 oyuncuyla oynayamayız. Çok fazla maç var, ayrıca bu oyuncuları ne zaman oynatacağız. Chamberlain kanatta iyi oynadı, Can'ın üç tane şutu var. Salih'ten de memnunum. Tayyip Talha sakatlık geçirmeden önce Türkiye'nin gelecek vadeden Türk stoperlerinden biriydi. Oyuncuları oynatmadığımız zaman kendi kadromuzu kısıtlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Serdar Topraktepe, Mersin Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Maçın genelinde hakimiyetin kendilerinde olduğunu dile getiren Topraktepe, "Net pozisyonlarımız var. Hatay'ın da pozisyonları var ama sonlara doğru oyuncularımın kazanma isteğinden dolayı maç biraz hızlı oynanmaya, git gele dönmeye başladı. Oyuncularım bugün bence reaksiyon verdi. Giren oyuncular da mücadele etti ama kazanamadık." ifadelerini kullandı.
Uzun süredir oynamayan oyuncuların forma giydiğini, mecburi değişiklikler yaptıklarını anlatan Topraktepe, futbolcuların iyi mücadele edip gol pozisyonlarına girdiğine dikkati çekerek "Seyircilerimize küçük bir mutluluk vermek istemiştik. Berabere kaldık. Onlara da istediklerini veremediğimiz için üzgünüz." diye konuştu.
"BEN ÇALIŞAN HOCAYIM!"
Topraktepe, kulübün son dönemde yaşadığı gelişmelere ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:
"Ben kulüp hocasıyım, çalışanım. Burada işime devam etmek zorundayım. Görevdeydim o yüzden ben devam ettim. Dışarıdaki konularla ilgili hiçbir şeye girmek istemiyorum. Ben Beşiktaş'ta saha tarafındayım. Büyüklerimiz arasında problemler olabilir. O konulara hiçbir şekilde girmek, konuşmak istemiyorum."
FENERBAHÇE DERBİSİ
Ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları derbi maça ilişkin düşünceleri de sorulan Topraktepe, "Beşiktaş, her maça, özellikle kendi sahasındakilere kazanmak için çıkar. Yine kazanmak için çıkacağız. Oyuncularımızla mental anlamda ve diğer konular hakkında hep konuşuyoruz. Buraya gelmeden 2 gün vaktimiz vardı ve konuştuk. Derbiler farklı oluyor. Futbolculara o konuda biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hem mental hem saha içi idmanlarımızı yapıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." şeklinde yanıtladı.
Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, "Bu maça 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı. Oyunun son bölümünde tamamen gole odaklandılar. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyi biliyoruz, bunların bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.
Hatayspor karşılaşmasında yaptığı değişikliklerden bahseden çalıştırıcı "Hoca karar verir ve oynatır. Ona bir şey demiyorum. Alex Chamberlain kendini kanıtlamış bir oyuncu. Can Keleş'i, Salih Uçan'ı bu oyuncuların içerisine katmazsak, 13-14 oyuncuyla oynayamayız. Çok fazla maç var, ayrıca bu oyuncuları ne zaman oynatacağız. Chamberlain kanatta iyi oynadı, Can'ın üç tane şutu var. Salih'ten de memnunum. Tayyip Talha sakatlık geçirmeden önce Türkiye'nin gelecek vadeden Türk stoperlerinden biriydi. Oyuncuları oynatmadığımız zaman kendi kadromuzu kısıtlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Serdar Topraktepe, Mersin Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Maçın genelinde hakimiyetin kendilerinde olduğunu dile getiren Topraktepe, "Net pozisyonlarımız var. Hatay'ın da pozisyonları var ama sonlara doğru oyuncularımın kazanma isteğinden dolayı maç biraz hızlı oynanmaya, git gele dönmeye başladı. Oyuncularım bugün bence reaksiyon verdi. Giren oyuncular da mücadele etti ama kazanamadık." ifadelerini kullandı.
Uzun süredir oynamayan oyuncuların forma giydiğini, mecburi değişiklikler yaptıklarını anlatan Topraktepe, futbolcuların iyi mücadele edip gol pozisyonlarına girdiğine dikkati çekerek "Seyircilerimize küçük bir mutluluk vermek istemiştik. Berabere kaldık. Onlara da istediklerini veremediğimiz için üzgünüz." diye konuştu.
"BEN ÇALIŞAN HOCAYIM!"
Topraktepe, kulübün son dönemde yaşadığı gelişmelere ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:
"Ben kulüp hocasıyım, çalışanım. Burada işime devam etmek zorundayım. Görevdeydim o yüzden ben devam ettim. Dışarıdaki konularla ilgili hiçbir şeye girmek istemiyorum. Ben Beşiktaş'ta saha tarafındayım. Büyüklerimiz arasında problemler olabilir. O konulara hiçbir şekilde girmek, konuşmak istemiyorum."
FENERBAHÇE DERBİSİ
Ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları derbi maça ilişkin düşünceleri de sorulan Topraktepe, "Beşiktaş, her maça, özellikle kendi sahasındakilere kazanmak için çıkar. Yine kazanmak için çıkacağız. Oyuncularımızla mental anlamda ve diğer konular hakkında hep konuşuyoruz. Buraya gelmeden 2 gün vaktimiz vardı ve konuştuk. Derbiler farklı oluyor. Futbolculara o konuda biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hem mental hem saha içi idmanlarımızı yapıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." şeklinde yanıtladı.