Serdar Saatçı'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'da Serdar Saatçı, Hatayspor ile berabere kalınan karşılaşmayı değerlendirdi.
Mücadelede sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Serdar Saatçı, "Çok ciddi bir durum değil. Sadece kramp girdi. Lig uzun bir maraton, antrenmanlar yoğun geçiyor bu yüzden sakatlıklar da oluyor." dedi.
Serdar Saatçı, ayrıca, "Milli arayı galibiyetle kapatabilseydik bize şifa gibi gelirdi. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Mücadelede sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Serdar Saatçı, "Çok ciddi bir durum değil. Sadece kramp girdi. Lig uzun bir maraton, antrenmanlar yoğun geçiyor bu yüzden sakatlıklar da oluyor." dedi.
Serdar Saatçı, ayrıca, "Milli arayı galibiyetle kapatabilseydik bize şifa gibi gelirdi. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.