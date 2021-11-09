Serdar Gürler'den Milli Takım tepkisi!

Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesine Serdar Gürler tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Gürler'den Milli Takım tepkisi!
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09 Kasım 2021 16:28
İttifak Holding Konyasporlu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi.

Gürler, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper'in kadroya dahil edilmesinden sonra Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşıp üzerine not düştü.

İşte Serdar Gürler'in sözleri:

"Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."




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