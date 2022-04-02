Serdar Dursun için İtalya'dan sürpriz talip

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları için de transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun için İtalya'dan flaş bir takım devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Dursun için İtalya'dan sürpriz talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2022 11:51
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 gol atan 30 yaşındaki futbolcu için gündem olacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI

İtalya basınında yer alan haberde Serdar Dursun için, flaş bir ekibin devreye girdiği iddia edildi. İtalyan medyasının iddiasına göre, Serdar Dursun'un yeni adresi Lazio olabilir. Serdar Dursun için "Lazio yönetimini ikna etti" ifadelerine yer verili. Ayrıca haberde transferin 3 milyon Euro'ya bitebileceği iddia edildi.

MİLLİ FORMAYLA PARLIYOR

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun, milli forma altında parlak bir grafik sergiliyor. Burak Yılmaz'ın milli takımdan emekli olmasının ardından Enes Ünal'la forma yarışına girecek olan Serdar Dursun, şu ana kadar hocalarının güvenini boşa çıkarmadı. Şimdiye dek 4 kere milli olan ve toplamda 75 dakika süre alan Serdar Dursun 3 gole imza attı. Böylece Serdar Dursun'un her 25 dakikada bir gol atmayı başardı. Tecrübeli golcünün henüz milli formayla ilk 11 başladığı maç yok.

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.