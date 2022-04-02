Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 gol atan 30 yaşındaki futbolcu için gündem olacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.



İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI



İtalya basınında yer alan haberde Serdar Dursun için, flaş bir ekibin devreye girdiği iddia edildi. İtalyan medyasının iddiasına göre, Serdar Dursun'un yeni adresi Lazio olabilir. Serdar Dursun için "Lazio yönetimini ikna etti" ifadelerine yer verili. Ayrıca haberde transferin 3 milyon Euro'ya bitebileceği iddia edildi.



MİLLİ FORMAYLA PARLIYOR



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun, milli forma altında parlak bir grafik sergiliyor. Burak Yılmaz'ın milli takımdan emekli olmasının ardından Enes Ünal'la forma yarışına girecek olan Serdar Dursun, şu ana kadar hocalarının güvenini boşa çıkarmadı. Şimdiye dek 4 kere milli olan ve toplamda 75 dakika süre alan Serdar Dursun 3 gole imza attı. Böylece Serdar Dursun'un her 25 dakikada bir gol atmayı başardı. Tecrübeli golcünün henüz milli formayla ilk 11 başladığı maç yok.

















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