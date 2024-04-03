Serdar Dursun: "Dua ediyordum, hayalim gerçek oldu"

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin dördüncü golünü atan Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

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Serdar Dursun: 'Dua ediyordum, hayalim gerçek oldu'
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03 Nisan 2024 23:04
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin dördüncü golünü atan Serdar Dursun konuştu.

"Gol sevincinde gol sayısı kadar 'Siu' çektirdin. Doğru mu düşünüyorum?" sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun "Doğrudur, bilmiyorum artık. İlk bir tane yapacaktım, sonra 2-3 derken 4 oldu galiba." ifadelerini kullandı.

Golüyle ilgili konuşan Serdar Dursun "Stadyumun yakınında oturuyorum. Buradan her geçtiğimde tekrar buraya dönmek ve goller atmak için dua ediyordum. Hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

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