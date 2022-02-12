Serdar Dursun'dan kötü haber

GZT Giresunspor maçına 46. dakikada Diego Rossi'nin yerine giren Serdar Dursun sakatlandı. Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Serdar Dursun'dan kötü haber
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12 Şubat 2022 23:53
Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmaya ikinci devrede dahil olan Serdar Dursun, elmacık kemiğinden sakatlanırken gözünün altında şişme meydana geldi. Oyunda kalmak isteyen ve "Çıkmayacağım" diyen Serdar Dursun'un yerine 58. dakikada Berisha dahil oldu.

Kenara geldikten sonra büyük üzüntü yaşayan Serdar Dursun'a buz tedavisi uygulanırken, takım doktorları da oyunda kalmasının doğru olmayacağını aktardı. Serdar daha sonra soyunma odasının yolunu tutarken elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphesiyle hastaneye götürüldü.

"KIRIK VAR, AMELİYAT"

Fenerbahçe Kulübü'nden 23:53'te yapılan açıklamada "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir. Detaylı tetkikleri devam eden, şu an için operasyon geçirmesi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Gelişmelere dair açıklama yapılacaktır." denildi.

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