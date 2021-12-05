Serdar Dursun'dan 28 dakikada hat-trick

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Çaykur Rizespor'a karşı 28 dakikada hat-trick yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'dan 28 dakikada hat-trick
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05 Aralık 2021 23:15
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun, oyuna girdikten sonra 3 gol atmayı başardı.

Maçın 62. dakikasında Berisha'nın yerine oyuna dahil olan Serdar, 8 dakika sonra ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Milli oyuncu, 79. dakikada yine sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının ise 3. golüne imza attı.

Serdar Dursun, 90. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve sonradan oyuna girdiği karşılaşmada hat-trick yaptı. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Öte yandan Serdar Dursun, Roberto Soldado'nun ardından sarı-lacivertli formayla ligde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İspanyol futbolcu, 2017 Kasım'da Sivasspor ile yapılan müsabakada 3 kez fileleri sarsmıştı.

 


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