Serdar Aziz: 'İçimden gelerek armayı öptüm'

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde armayı öpen Serdar Aziz, konu hakkında konuştu.
Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
"İÇİMDEN GELEREK ÖPTÜM"
Serdar Aziz, "Mutluyum tabiki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm." ifadelerini kullandı.
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Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
"İÇİMDEN GELEREK ÖPTÜM"
Serdar Aziz, "Mutluyum tabiki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm." ifadelerini kullandı.
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