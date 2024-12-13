Serdal Adalı: 'Kim kazanırsa kazansın, Talisca'yı almasın'

"Son bir ayda zarar gören itibarımızı onaracağız ve gerekli temizlikleri yaparak Beşiktaş'ı özüne döndüreceğiz. Darmadağın olmuş camiayı bir araya getirmek durumundayız. Sezonluk ve anlık kararlardan uzak duracağız. Sürdürülebilir bir sportif başarı sağlayacağız. Mali disiplin çerçevesinde adımlar atmadıkça, sürekli başarı mümkün değil. Projeleri hayata geçirmemiz lazım. Bankalar Birliği ve yüksek faizli borçları kapatmadan sürdürülebilir başarı olmaz."



"BEŞİKTAŞ HEDEF KÜÇÜLTEMEZ"



"Altyapıya önem vereceğiz. Scout sistemini yeniden ortaya çıkaracağız. Yanlış anlamayın, Beşiktaş asla küçülmeye gitmez! Genç bir kadro oluşturacağız, yaptığımız yatırımların geri dönüşünü alacağımız oyunculara gideceği. 3,5 senelik proje hazırlıyoruz. Yıldız transferi, dünya ünlü hocalar telaffuz edersem, bana da inanmayın! Takımın transfer ihtiyacı var, gerekli gayreti göstereceğiz. Ancak Ocak transfer dönemindeki hamleleri camianın insanları ve sponsorlarla çözeceğiz. Bunun görüşmelerini yaptık. 5 tane futbolcunun maliyeti de 100 milyon euroya yakın! Zaten Beşiktaş kendi bütçesi üzerinden transfer yapamaz. Feda, Sefa... Artık bunlar kurtuluş yolu değil! Tek bir sezonu çöpe atmadan doğru adımlarla takıma geliştirerek Beşiktaş'ı ayağa kaldıracağız. Arabesk söylemlerle taraftarlarla oynamayacağız."





"1 LİRA ZARAR VERENE HESAP SORARIM"





"Bu dönemi inceleteceğiz. Beşiktaş'ın 1 lirasına zarar veren hareket gördüğüm zaman hukuka başvuracağım! Bunu herkes böyle bilsin! Eşim, dostum, akrabam olabilir ama konu Beşiktaş olursa, babamı bile tanımam! 1 kuruş zarar verenin peşine düşer, yakasına yapışırım."



"BU NOKTAYA GELİRİZ"



"Solda, defansta, kanatta eksik varken; dört orta saha varken, orta saha alırsanız bu noktaya geliriz."



HER SENE ŞAMPİYONLUĞA..."



"Camiama inanıyorum. Rakiplerle makas açılıyor, bu şekilde devam edersek o makas çok açılacak. 1,5 sene özümüze dönerek, toparlanacağız. Biz çoğu başarımızı, şampiyonluklarımızı özümüze dönerek yaşadık. Çok flaş transferlerle başarılı olduğumuz çok nadir. Camiamdan 1,5 sene sabır rica ediyorum. Serdal Adalı lafını duyanların geçmiş yıllardan düşüncesi var. Ne özel hayatımda, ne de bulunduğum kurumların başında para çarçur etmedim! 11 ayın hesabını veremeyenler, 2011 yılındaki transferlerimi gündeme getiriyor! Kaç futbolcuyu bedelsiz almışım, baksınlar. Ayrıca o dönemki transferler, vizyon değişikliğinin başlangıcıydı. Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz! Gençlerden kuracağımız takım da şampiyonluğa oynayacak. 2-3 futbolcuya 100 milyon euro vererek, devamı gelmezse olmaz! Rafa Silva gibi oyuncunun Beşiktaş'ta olmasından, mutlu olmaz olur muyum? Ancak ayağını yorganına göre uzatıp, tüm bölgelere transfer yapmak lazımdı."



"BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMİYOR"





"Yeni bir teknik direktör arayışında değiliz. Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Kendisini başarılı buluyorum. Derbide camiamızı sevindirdi ama bir çiçekle bahar gelmiyor. Serdar Hoca ile devam etme arzusu içerisindeyiz."



"Hüseyin Yücel ile birleşme olabilir mi?"



"Hüseyin Bey ile geçen hafta görüştüm, geçen hafta kahvesini içmeye gittim. Hüseyin Bey ile yoğurt yiyişimiz çok farklı. Bizim şartlarımızda görev almak isterse, buyursun gelsin. Daha önce beraber çalıştığımız, beraber seçime girdiğimiz arkadaşım. Bence sıkıntı yok. Ancak bizim Beşiktaş duruşuna göre hareket eden yönetimimize ayak uydurabilirse."



"KİM KAZANIRSA KAZANSIN, TALISCA'YI ALMASIN!"



"Talisca cafcaflı transferlerden biridir. Şu anda Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok. Çok iyi, faydalı transfer olacak ama sırf isim var diye bir transfer yapmayacağız. Yani kim olursa olsun yapmaması lazım! Hüseyin Bey cebinden yapıyorsa yapsın. Star transferi yapacak durumumuz yok!"



"Bir sene içinde gayrimenkul projesini hayata geçireceğiz. Geçen seçimi kaybetmemin yanı sıra gayrimenkul projesini hayata geçiremediğim için üzüldüm. Başka bir kurtuluş yok! Bu faizlerle devam edilemez. Senelik 50 milyon dolar civarında faiz yükü var, bunu Beşiktaş'ın kaldırma durumu yok. Bu feda ya da kampanyalarla kalkmaz. Sportif gelirlerin haricinde gayrimenkul geliri hayata geçmeli. Üç sene sonunda Beşiktaş'ın ne Bankalar Birliği'ne borcu, ne de devlete vergi borcu kalacak."