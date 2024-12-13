CANLI: Serdal Adalı konuşuyor

"Bir sene içinde gayrimenkul projesini hayata geçireceğiz. Geçen seçimi kaybetmemin yanı sıra gayrimenkul projesini hayata geçiremediğim için üzüldüm. Başka bir kurtuluş yok! Bu faizlerle devam edilemez. Senelik 50 milyon dolar civarında faiz yükü var, bunu Beşiktaş'ın kaldırma durumu yok. Bu feda ya da kampanyalarla kalkmaz. Sportif gelirlerin haricinde gayrimenkul geliri hayata geçmeli. Üç sene sonunda Beşiktaş'ın ne Bankalar Birliği'ne borcu, ne de devlete vergi borcu kalacak."



"1 LİRA ZARAR VERENE HESAP SORARIM"



"Bu dönemi inceleteceğiz. Beşiktaş'ın 1 lirasına zarar veren hareket gördüğüm zaman hukuka başvuracağım! Bunu herkes böyle bilsin! Eşim, dostum, akrabam olabilir ama konu Beşiktaş olursa, babamı bile tanımam! 1 kuruş zarar verenin peşine düşer, yakasına yapışırım."



"BU NOKTAYA GELİRİZ"



"Solda, defansta, kanatta eksik varken; dört orta saha varken, orta saha alırsanız bu noktaya geliriz."



HER SENE ŞAMPİYONLUĞA..."



"Camiama inanıyorum. Rakiplerle makas açılıyor, bu şekilde devam edersek o makas çok açılacak. 1,5 sene özümüze dönerek, toparlanacağız. Biz çoğu başarımızı, şampiyonluklarımızı özümüze dönerek yaşadık. Çok flaş transferlerle başarılı olduğumuz çok nadir. Camiamdan 1,5 sene sabır rica ediyorum. Serdal Adalı lafını duyanların geçmiş yıllardan düşüncesi var. Ne özel hayatımda, ne de bulunduğum kurumların başında para çarçur etmedim! 11 ayın hesabını veremeyenler, 2011 yılındaki transferlerimi gündeme getiriyor! Kaç futbolcuyu bedelsiz almışım, baksınlar. Ayrıca o dönemki transferler, vizyon değişikliğinin başlangıcıydı. Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz! Gençlerden kuracağımız takım da şampiyonluğa oynayacak. 2-3 futbolcuya 100 milyon euro vererek, devamı gelmezse olmaz! Rafa Silva gibi oyuncunun Beşiktaş'ta olmasından, mutlu olmaz olur muyum? Ancak ayağını yorganına göre uzatıp, tüm bölgelere transfer yapmak lazımdı."

