Serdal Adalı hesap soracak!

Denetleme raporunun masaya yatırılacağı toplantıda, Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, geçmiş yönetime hesap soracak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Serdal Adalı hesap soracak!
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28 Şubat 2025 10:52

Beşiktaş'ta 1 Mart Cumartesi günü divan kurulu toplantısı yapılacak.

Camiada herkes gözünü bu toplantıya çevirdi. Kayserispor maçı öncesi toplanacak olan genel kurul üyelerinin gündeminde denetleme kurulunun açıkladığı korkunç tablo olacak. Başkan Serdal Adalı, geçmiş yönetime hesap soracak. 

HÜSEYİN YÜCEL KATILACAK

Hasan Arat'ın katılması beklenmiyor ancak o dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Divan Kurulu'na katılacak.

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