21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Serdal Adalı'dan kaptan değişikliği kararı için açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konyaspor karşılaşması öncesi gündem hakkında konuştu.

calendar 21 Ekim 2025 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 18:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olacakları maç öncesi gündem hakkında sorulan soruları yanıtladı.

"TAŞLAR YERLERİNE OTURACAK"

Yeni bir takım olduklarını belirten Adalı, "Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız. Moral bozmaya gerek yok. Çok iyi bir hocamız var hepsinden önemlisi, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ FAZLA ABARTILDI"

Takım kaptanlığı kararı hakkında sorulan soruya Serdal Adalı, "Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor. Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması... İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Yine söylüyorum, kendilerine de söyledim. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Önemli olan takımın hakemle, rakip takımla diyaloğu daha iyi sağlaması, başka bir sebep yok." cevabını verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
