Serbest dalışta dünya şampiyonu Nida Murathan Bulut, gözünü yeni şampiyonluklara dikti

Serbest dalışta dünya şampiyonu milli sporcu Nida Murathan Bulut, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.Nida Murathan Bulut, geçen ay Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.Dinamik apnea (DYN) ve dinamik apnea paletsiz (DNF) kategorilerinde 2'şer altın ve bronz madalya kazanan milli sporcu, başarılarına yenilerini eklemenin gururunu yaşıyor.Nida Murathan Bulut, AA muhabirine, adından her zaman başarıyla söz ettireceğini söyledi.Katıldığı şampiyonalardan madalyayla döndüğünü belirten Nida, "diye konuştu.Milli sporcu, başarılarına yenilerini eklemek için durmadan çalıştığını anlattı.Dünya Şampiyonası'nın çok önemli bir tecrübe olduğuna değinen Nida, şunları kaydetti:Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edeceğini belirtti.