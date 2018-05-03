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Şenol Güneş'in golcü sıkıntısı!

Süper Lig tarihinde birçok gol kralı çıkaran Teknik Direktör Şenol Güneş, bu sezon forvet hattında sıkıntı yaşadı.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş'in golcü sıkıntısı!
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03 Mayıs 2018 04:37
Süper Lig tarihinde birçok gol kralı çıkaran Teknik Direktör Şenol Güneş, bu sezon forvet hattında sıkıntı yaşadı. Tecrübeli hoca daha önce Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Burak Yılmaz'ı krallık kürsüsüne çıkarmıştı.

Bursaspor'da da Jose Fernandao'nun kral olmasında katkı sağlayan Güneş, Beşiktaş'ta da 2015-16 sezonunda Mario Gomez'i birinci sıraya taşıdı.

Geçen sezon Cenk Tosun ve Aboubakar'dan üstün verim alan Şenol Güneş, bu sezon ise Cenk Tosun'un gitmesi sonrası mevcut yıldızlarından faydalanamadı.

'Türkiye konuşuyor'

Galatasaray derbisi ardından futbolculara iki gün izin vererek Bodrum'a giden Teknik Direktör Şenol Güneş sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıp yurt dışında bir takımla anlaşacağı iddiaları için, "Türkiye konuşuyor" yorumunu yaptı.

Bir restoran çıkışı görüntülenen tecrübeli hocaya, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği görüldü. Bu arada bazı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanan maçta başına yabancı cisim isabet eden Güneş'e, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.



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