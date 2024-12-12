Şenol Güneş, Trabzonspor 19 yaş altı takımını ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 19 yaş altı takımını ziyaret etti ve performanslarından memnun olduğunu dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Trabzonspor 19 yaş altı takımını ziyaret etti
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12 Aralık 2024 15:48
Güneş, UEFA Gençlik Ligi 3. turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 6-1'lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenmanında oyuncularla bir araya geldi.

Dün oynanan karşılaşmayı izleyen Güneş, ziyareti sırasında futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ederek sergiledikleri başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneş, bir sonraki tur için de futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

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