Şenol Güneş'ten takıma izin yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşısında alınan 1-1'lik sonucun ardından takıma izin vermeme kararı aldı.
Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları, bugün saat 11.00'de yapılacak antrenmanla başlayacak. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Beşiktaş ile Adana Demirspor 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.
Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları, bugün saat 11.00'de yapılacak antrenmanla başlayacak. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Beşiktaş ile Adana Demirspor 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.