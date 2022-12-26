Şenol Güneş'ten takıma izin yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1'lik Gaziantep FK maç sonrası takıma izin vermeme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten takıma izin yok!
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26 Aralık 2022 12:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşısında alınan 1-1'lik sonucun ardından takıma izin vermeme kararı aldı.

Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları, bugün saat 11.00'de yapılacak antrenmanla başlayacak. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Beşiktaş ile Adana Demirspor 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.

 
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