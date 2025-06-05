Şenol Güneş'ten ayrılık cevabı!

Trabzonspor'da geride kalan sezonda Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük görevine gelen Şenol Güneş, geleceğiyle ilgili konuştu.
Bordo-mavili takımda teknik direktörlük koltuğunu Fatih Tekke'ye devretmesinin ardından futbol direktörlüğü görevine başlayan Güneş, "Trabzonspor'da devam edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi.
Bu soruya net bir cevap vermekten kaçınan tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor iyi olsun, ben her zaman yanındayım. Kişiler hep gelip geçici olmuştur" ifadelerini kullandı.
Güneş'in bu sözleri, kulüple olan bağının halen güçlü olduğuna işaret ederken, bordo-mavili camiada da yankı buldu. [61 Saat]
Bordo-mavili takımda teknik direktörlük koltuğunu Fatih Tekke'ye devretmesinin ardından futbol direktörlüğü görevine başlayan Güneş, "Trabzonspor'da devam edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi.
Bu soruya net bir cevap vermekten kaçınan tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor iyi olsun, ben her zaman yanındayım. Kişiler hep gelip geçici olmuştur" ifadelerini kullandı.
Güneş'in bu sözleri, kulüple olan bağının halen güçlü olduğuna işaret ederken, bordo-mavili camiada da yankı buldu. [61 Saat]
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