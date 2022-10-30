Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı ile birlikte kadroda da bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Eski bir kaleci olan Güneş, bu mevkide değişiklik yapacak.



MERT GÜNOK KALEYE GEÇİYOR



Şenol Güneş, uzun süren sakatlığını atlatan ve 11 için hazır olduğu mesajını veren Mert Günok'a Ümraniyespor maçında şans vermeyi düşünüyor. Bilindiği üzere kaleyi Ersin Destanoğlu koruyordu.



CENK, DELE ALLI VE GEDSON KARARI



Ayrıca, Cenk Tosun'un ilk 11'de oynaması bekleniyor. Dele Alli'yi yedeğe çekecek olan deneyimli teknik adam Gedson Fernandes'i de kullanacak. Güneş, Rachid Ghezzal'ı ise bu maçta kullanamayacak.





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