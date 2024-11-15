Şenol Güneş, Shaparenko'yu izleyecek

Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş, orta sahaya ofansif yönü iyi isim isterken, gündemdeki oyunculardan biri Mykola Shaparenko. Şenol Güneş'in, 26 yaşındaki futbolcuyu bizzat izleyeceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Shaparenko'yu izleyecek
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15 Kasım 2024 12:18
Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş, ara transferde 3 bölgeye mutlaka takviye istiyor. Üst seviye stoper, kanat-forvet oynayan bir isim ve orta sahaya ofansif yönü güçlü oyuncu alınması planlanıyor. 3 mevki için de geniş bir liste var.

BİZZAT İZLEYECEK

Tecrübeli teknik adamın, gündemdeki yıldızlardan Ukraynalı Mykola Shaparenko'yu cumartesi günkü Gürcistan-Ukrayna maçında bizzat statta takip edeceği öğrenildi. Uluslar Ligi mücadelesi, Batum'da oynanacak. Güneş, geçtiğimiz yaz döneminde de Trabzonspor'un transfer etmek istediği Shaparenko'yu bu maçta gözlem altına alacak.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki yıldızın, Dinamo Kiev'le olan kontratı 2025'in Eylül ayında bitiyor. Dolayısıyla Ukrayna temsilcisinin olası pazarlıklarda çok yüksek bir rakamdan kapıyı açması beklenmiyor.

10 NUMARAYI GİYİYOR

Takımında 10 numaralı formayı giyen Shaparenko, bu sezon çıktığı 19 resmi karşılaşmada 4 gol atarken, 9 asist yaptı. Şenol hocanın, Shaparenko'nun yanı sıra her iki ülkeden başka isimleri daha bu mücadelede takip edeceği öğrenildi.

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