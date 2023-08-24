Şenol Güneş: "Rakip zor ama kazanacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Rakip zor ama kazanacağız'
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24 Ağustos 2023 19:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Avantajlı bir skorla her iki maçı kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Oyuncularımız hazır ve elinden geleni yapacaklar. Zor maç ama bu zorluğu aşacak kalitede oyuncularımız var." dedi.

Ayrıca, "Kendi oyunumuzu oynayacağız. Umarım düşündüğümüz her şey sahada gerçekleşir. Yetenekli oyuncularımız var. İstekleri işimizi kolaylaştırır. Maçın zorlukları olacaktır. Önemli olan o zorlukları aşmak ve buradan avantajlı bir skorla ayrılmak." ifadelerini kullandı.

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