Şenol Güneş, kendini de geçti: Kariyer rekoru

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Şenol Güneş, kendini de geçti: Kariyer rekoru
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11 Nisan 2023 10:33
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u 3-1 yenip bu sezon ikinci kez 5'te 5 yapan Beşiktaş, başarılı performansıyla şampiyonluk umutlarını da yeşertti.
 
GÜNEŞ TAKIMI COŞTURDU
 
28 Ekim 2022'de göreve gelen Şenol Güneş, yaklaşık 6 aylık süreçte puan ortalaması bazında kariyer rekoru kırdı. Deneyimli hoca, Siyah-Beyazlılar'daki ikinci döneminde Süper Lig'de 16, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıktı. Toplam 19 karşılaşmada 13 galibiyet 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Şenol Güneş ve öğrencileri, ligde 55 puan topladı.
 
2.21 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
 
Şenol Güneş, söz konusu 19 maçta 2.21 puan ortalaması yakaladı. Kartal'ın hocası, Türkiye Milli Takımı, Beşiktaş'taki bir önceki dönemi, Bursaspor, Trabzonspor, Seoul, Sakaryaspor, Antalyaspor ve diğer takımlardaki puan ortalamasını da geride bırakmayı başardı. Güneş, şu anki ortalamasına en yakın istatistiği 1993-1997 arasında görev yaptığı Trabzonspor'da 2.14 ile elde etmişti. Bilindiği üzere 70 yaşındaki Güneş, Beşiktaş'ta 2015-2016 ve 2016- 2017 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.
 
Camianın ve taraftarın desteğini arkasına alan Şenol Güneş, öğrencileriyle yaptığı toplantılarda, şampiyonluğa inanmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.
 
 
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