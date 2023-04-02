Şenol Güneş: 'Kazanırsak tablo değişir'

Süper Lig'de milli ara öncesi 3'te 3 yaparak taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş bugün Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak olan zirve takipçisi siyah-beyazlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, yardımcıları ve oyuncular üç puandan başka bir şey düşünmüyor.



Teknik patron Şenol Güneş zorlu randevu öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda hem galibiyet istedi hem de uyarılarda bulundu. Sezonun en önemli maçına çıkacaklarını aktaran siyah-beyazlı çalıştırıcının, "Ligdeki son üç maçımızı galibiyetle tamamladık. Milli arayı da sakatlık problemi yaşamadan bitirdik. Derbi öncesi takımdaki atmosfer gayet güzel, moralimiz de yüksek. Daha önce birçok kez ifade ettiğim gibi bizim için her maç final niteliğinde. Fenerbahçe ile de final havasında bir maç oynayacağız. Rakibimiz kendi sahasında kazanmak için bütün gücünü ortaya koyacaktır. Biz de ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu herkese gösterelim. Kazanırsak ligdeki tablo değişir ve başka şeyler konuşmaya başlarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Savunmadan temaslı oyun, orta sahadan yüksek tempo isteyen Şenol Güneş'in hücum oyuncularına ise son vuruşlarda dikkatli olmaları konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu kaydedildi.



KANATLARA UYARI GELDİ



Kartal'da Fenerbahçe'nin kanatları etkili kullanması nedeniyle özel önlem alınacak. Dev maçta Onur Bulut ve Rachid Ghezzal sağ kanatta, Arthur Masuaku ile Cenk Tosun sol kanatta hem ofansif hem defansif görevler üstlenecek.



Teknik patron Şenol Güneş, Ghezzal ve Cenk'ten savunmaya daha fazla destek olmalarını istedi. Siyah-beyazlı hocanın, Onur ve Masuaku'yu ise sürekli ceza sahasına atak eden rakip kanat oyuncularını durdurmaya çalışırken, tehlikeli bölgelerden serbest vuruşlara yol açmamaları konusunda uyardığı bildirildi.



İDEAL KADRO SAHAYA



Beşiktaş cumartesi akşamı gerçekleştirdiği son antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcuların ısınma programından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı bildirildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Dele Alli dışında eksik bulunmuyor.



Teknik Direktör Şenol Güneş derbide son haftalardaki ideal kadrosunu sahaya sürecek. Rachid Ghezzal dev maçta ilk 11'de forma giyecek. Bu arada Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ