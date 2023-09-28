Şenol Güneş'in yabancı kabusu!

Teknik Direktör Şenol Güneş için Adana Demirspor yenilgiyle birlikte ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Şenol Güneş'in yabancı kabusu!
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28 Eylül 2023 09:51
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için Adana Demirspor yenilgiyle birlikte ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 17 Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Trabzonspor'dan, Nenad Bjelica'dan alan Şenol Güneş en son Ağustos-Eylül 2014'te Bursaspor'un başındayken üst üste iki yabancı hocaya karşı oynadığı mücadeleyi puansız geçti.

Güneş o dönem, Slaven Bilic ve Cesare Prandelli'ye mağlup olmuştu. Şimdi de Bjelica'dan sonra Kluivert'a karşı da yenilgi yaşadı. 

 

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