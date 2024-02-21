Şenol Güneş için sürpriz gelişme

Sezon ortasındaayrılan tecrübeli teknik direktöryeni adresi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.Güney Kore'nin devlet televizyonu KBS'de yer alan habere göre; Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak bakıyor.KBS'ye açıklamalarda bulunan Şenol Güneş'in yardımcısıifadelerini kullandı.Öte yandan Çiçek, Şenol Güneş'in şimdiden Korece öğrenmek için çalışmaya başladığını ifade etti.Alman teknik adam Jürgen Klinsmann ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyleyen Güney Kore Milli Takım Güçlendirme Komitesi Başkanı Jeong Hae-Seong isesözlerini sarf etti.71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımında teknik direktörlük yapmıştı.