Şenol Güneş için sürpriz gelişme

Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak baktığı Kore basınında yer aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şenol Güneş için sürpriz gelişme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2024 18:06
Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in yeni adresi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Güney Kore'nin devlet televizyonu KBS'de yer alan habere göre; Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak bakıyor.

KBS'ye açıklamalarda bulunan Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, "Eğer Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan Şenol Güneş'e bir teklif gelirse, Güneş bu teklifi kabul edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çiçek, Şenol Güneş'in şimdiden Korece öğrenmek için çalışmaya başladığını ifade etti.

GÜNEY KORELİ BİR TEKNİK ADAM İSTİYORLAR

Alman teknik adam Jürgen Klinsmann ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyleyen Güney Kore Milli Takım Güçlendirme Komitesi Başkanı Jeong Hae-Seong ise "Mevcut durum göz önüne alındığında Güney Koreli bir antenör ile devam edilmesi yönünde bir görüş hakim." sözlerini sarf etti.

71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımında teknik direktörlük yapmıştı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery