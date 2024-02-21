Şenol Güneş için sürpriz gelişme

Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in yeni adresi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Güney Kore'nin devlet televizyonu KBS'de yer alan habere göre; Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak bakıyor.
KBS'ye açıklamalarda bulunan Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, "Eğer Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan Şenol Güneş'e bir teklif gelirse, Güneş bu teklifi kabul edecek." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Çiçek, Şenol Güneş'in şimdiden Korece öğrenmek için çalışmaya başladığını ifade etti.
GÜNEY KORELİ BİR TEKNİK ADAM İSTİYORLAR
Alman teknik adam Jürgen Klinsmann ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyleyen Güney Kore Milli Takım Güçlendirme Komitesi Başkanı Jeong Hae-Seong ise "Mevcut durum göz önüne alındığında Güney Koreli bir antenör ile devam edilmesi yönünde bir görüş hakim." sözlerini sarf etti.
71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımında teknik direktörlük yapmıştı.
Güney Kore'nin devlet televizyonu KBS'de yer alan habere göre; Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak bakıyor.
KBS'ye açıklamalarda bulunan Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, "Eğer Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan Şenol Güneş'e bir teklif gelirse, Güneş bu teklifi kabul edecek." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Çiçek, Şenol Güneş'in şimdiden Korece öğrenmek için çalışmaya başladığını ifade etti.
GÜNEY KORELİ BİR TEKNİK ADAM İSTİYORLAR
Alman teknik adam Jürgen Klinsmann ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyleyen Güney Kore Milli Takım Güçlendirme Komitesi Başkanı Jeong Hae-Seong ise "Mevcut durum göz önüne alındığında Güney Koreli bir antenör ile devam edilmesi yönünde bir görüş hakim." sözlerini sarf etti.
71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımında teknik direktörlük yapmıştı.
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