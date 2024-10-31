Şenol Güneş: 'Fenerbahçe'yi mutlaka yenmeliyiz'

Göztepe mağlubiyetiyle ağır yara alan Trabzonspor, Fenerbahçe maçını büyük fırsat olarak görüyor.
Kötü gidişatı ve oyunu değiştirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, derbi zaferiyle yeni bir başlangıç yapacaklarına inanıyor.
Antrenmanlarda sert rüzgarlar estiren tecrübeli hoca "Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Artık kalitenizi göstermeniz gerekiyor. Mücadele etmeyen, birbiriyle yardımlaşmayan bir takım istemiyorum. Herkes sorumluluk alacak" diyor.
Ek sefer koyulacak
Savic'in dönüşüyle birlikte Trabzonspor'da eksik kalmazken, ufak ağrıları bulunan Lundstram ve Banza'nın da pazar günkü derbiye kesin yetişeceği öğrenildi. Kritik 90 dakika öncesi taraftarlar da üzerine düşeni yapıyor. BordoMavili futbolseverler, çıktığı gibi Fenerbahçe maçının biletlerine büyük ilgi gösterirken, çok az koltuk kaldı. THY'nin şehir dışı ve Avrupa'dan gelecek taraftarlar için de Trabzon'a ek sefer uygulamasına geçeceği belirtildi.
Başkan erken gidiyor
Deplasman taraftarı maça alınmayacağı için misafir takım tribünü biletleri de satışa sunuldu. Pazar akşamı Papara Park'ta 40 bin kişilik dev bir destek, Fırtına'nın arkasında olacak. Şenol Güneş bu atmosfere çok güveniyor ve tribündeki coşkunun mutlaka takıma yansıyacağına inanıyor. Öte yandan Başkan Ertuğrul Doğan'ın da hem derbi motivasyonu hem de seçim çalışmaları için erkenden Trabzon'da olacağı ve Şenol Güneş ile öğrencilerine tam destek vereceği öğrenildi.
Kötü gidişatı ve oyunu değiştirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, derbi zaferiyle yeni bir başlangıç yapacaklarına inanıyor.
Antrenmanlarda sert rüzgarlar estiren tecrübeli hoca "Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Artık kalitenizi göstermeniz gerekiyor. Mücadele etmeyen, birbiriyle yardımlaşmayan bir takım istemiyorum. Herkes sorumluluk alacak" diyor.
Ek sefer koyulacak
Savic'in dönüşüyle birlikte Trabzonspor'da eksik kalmazken, ufak ağrıları bulunan Lundstram ve Banza'nın da pazar günkü derbiye kesin yetişeceği öğrenildi. Kritik 90 dakika öncesi taraftarlar da üzerine düşeni yapıyor. BordoMavili futbolseverler, çıktığı gibi Fenerbahçe maçının biletlerine büyük ilgi gösterirken, çok az koltuk kaldı. THY'nin şehir dışı ve Avrupa'dan gelecek taraftarlar için de Trabzon'a ek sefer uygulamasına geçeceği belirtildi.
Başkan erken gidiyor
Deplasman taraftarı maça alınmayacağı için misafir takım tribünü biletleri de satışa sunuldu. Pazar akşamı Papara Park'ta 40 bin kişilik dev bir destek, Fırtına'nın arkasında olacak. Şenol Güneş bu atmosfere çok güveniyor ve tribündeki coşkunun mutlaka takıma yansıyacağına inanıyor. Öte yandan Başkan Ertuğrul Doğan'ın da hem derbi motivasyonu hem de seçim çalışmaları için erkenden Trabzon'da olacağı ve Şenol Güneş ile öğrencilerine tam destek vereceği öğrenildi.