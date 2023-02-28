Şenol Güneş biletlerini kesti: "O kalır, herkes gider"

Şenol Güneş, golcüsü Cenk Tosun haricinde sözleşmesi biten 7 oyuncunun da biletini kesti. Atiba, Welinton, Redmond, Dele Alli, N'Koudou performansları nedeniyle gözden çıkartıldı. Masuaku ve Tayfur'un opsiyonları da kullanılmayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş biletlerini kesti: 'O kalır, herkes gider'
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28 Şubat 2023 10:17
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması ara transfer döneminde başladı. Siyah-beyazlılarda gelen oyuncular kadar gidecek isimler gündemin ana maddesi.

ŞENOL GÜNEŞ, BİLETLERİNİ KESTİ

Sezon sonu itibariyle 8 oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun dışında geriye kalanların takımda tutulması mümkün görünmüyor. Atiba Hutchinson, Welinton, Nathan Redmond, Dele Alli ve N'Koudou, performanslarıyla gözden düşen isimler.

1.5 MİLYON OPSİYONU VAR

Ayrıca Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranırken (21 maça çıktı) 29 yaşındaki futbolcu da seneye takımda kalmayacak. Bu isimlerin dışında geriye sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performansı beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alan 1.5 milyon Euro'luk opsiyonun yüksek olmasından sebep devam edilmesi mümkün gözükmüyor. 

 
 

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