16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Senne Lammens'in abisinden olay Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın ilgilendiği ancak Manchester United'a transfer olan Senne Lammens'in abisi Tom, sarı-kırmızılı kulüp hakkında itiraflarda bulundu.

calendar 16 Eylül 2025 15:44
Fotoğraf: Imago
Senne Lammens'in abisinden olay Galatasaray itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak transferin son günlerinde Manchester United'a transfer olan kaleci Senne Lammens'in abisinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Het Nieuwsblad'in haberine göre; Senne Lammens'in abisi Tom, kardeşinin Manchester United yerine Galatasaray'a transfer olmasının daha doğru olacağını düşünüyordu.

"MANCHESTER UNITED'A ŞÜPHELİYDİM"

Transfer sezonunun başlarında kardeşinin Manchester United'a gitmesinden şüpheli olduğunu söyleyen Tom, "Başlangıçta United'a transfer konusunda şüpheliydim çünkü birçok oyuncu baskıya yenik düştü ve tam potansiyellerine ulaşamadı. Ama sonunda kararı vermek zorunda kalan Senne oldu. United ona en iyi hissiyatı verdi. Kısmen, onu neredeyse bir yıldır takip eden ve niteliklerine ikna olan United'ın kaleci gözlemcisi Tony Coton sayesinde." ifadlerini kullandı.

"HEMEN FARK YARATIRDI"


Galatasaray'ın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Tom, "Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular var, orada kupalar için oynuyorsunuz ve Senne belki de Şampiyonlar Ligi'nde hemen fark yaratabilirdi." sözlerini sarf etti.

Son olarak Lammens'in abisi, "Ona en iyi hissi veren Manchester United oldu, Galatasaray yaz boyunca onun için masadaydı ama United'ın kaleci yetenek avcısı Tony Coton onu neredeyse 1 yıldır takip edip, yeteneklerine güveniyordu. Kulübün eski ihtişamlı günlerine dönmesi ve Senne'nin buna katkı vermesi harika bir şey olur." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
