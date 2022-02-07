Senegal kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti

Chelsea ve Senegal'in başarılı file bekçisi Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası finallerinde kalesini gole kapatan ilk kaleci olarak tarihe geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Senegal kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti
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07 Şubat 2022 01:40
Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Senegal'in kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti.

Mısır karşısında 90 dakikada kalesini gole kapatan Mendy, Şampiyonlar Ligi finalinde de gol yemeyerek her iki finalde de gol yemeyen ilk kaleci oldu. Mendy ayrıca 2022 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi kalecisi ödülünü de aldı.

2014 yılında kulüpsüz ve hatta herhangi bir işi olmayan 29 yaşındaki file bekçisi, 2021'de Chelsea'ya transfer olduktan sonra dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmayı başardı. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Mendy, Afrika Kupası sevinci de yaşadıktan sonra 27 Şubat'ta Chelsea formasıyla İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool'a karşı zorlu bir sınav daha verecek.

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