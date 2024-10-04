Semih Şentürk'ten Jose Mourinho'ya eleştiri!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli kulübün eski futbolcularından Semih Şentürk, Jose Mourinho'yu eleştirdi.
Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin oyununa tepki gösterirken "İzlediğim en kötü Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. Bu sefer ilk defa, ilk 20 dakikaya iyi başlıyorsun. Pozisyonlar buluyorsun, atamıyorsun ve sonra tekrar geri çekiliyorsun!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın oynattığı oyunun yetersiz olduğuna vurgu yapan Semih Şentürk "Büyük takım gibi oynamıyor Fenerbahçe. Gördüğümü söylemek zorundayım. Fenerbahçe'ye acil ara gelmesi lazım! Zaten bu maçla birlikte araya girdi, hafta sonu bay. Duyduğum kadarıyla Jose Mourinho kısa bir izin vermiş iki gün gibi..." dedi.
Öte yandan Semih Şentürk, Jose Mourinho'nun artık etki göstermesi gerektiğini söylerken "Ben dahil bütün Fenerbahçeliler, Mourinho etkisini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.
Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin oyununa tepki gösterirken "İzlediğim en kötü Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. Bu sefer ilk defa, ilk 20 dakikaya iyi başlıyorsun. Pozisyonlar buluyorsun, atamıyorsun ve sonra tekrar geri çekiliyorsun!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın oynattığı oyunun yetersiz olduğuna vurgu yapan Semih Şentürk "Büyük takım gibi oynamıyor Fenerbahçe. Gördüğümü söylemek zorundayım. Fenerbahçe'ye acil ara gelmesi lazım! Zaten bu maçla birlikte araya girdi, hafta sonu bay. Duyduğum kadarıyla Jose Mourinho kısa bir izin vermiş iki gün gibi..." dedi.
Öte yandan Semih Şentürk, Jose Mourinho'nun artık etki göstermesi gerektiğini söylerken "Ben dahil bütün Fenerbahçeliler, Mourinho etkisini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.