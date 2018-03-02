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Semih Şentürk: "Kesinlikle dalga geçmek gibi bir durum yok"

Geçen hafta oynanan Manisaspor- Eskişehir maçına Semih Şentürk'ün gol sevinci damga vurmuştu, açıklama geldi...

Semih Şentürk: 'Kesinlikle dalga geçmek gibi bir durum yok'
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02 Mart 2018 10:58
Geçen hafta oynanan Manisaspor- Eskişehir maçına Semih Şentürk'ün gol sevinci damga vurmuştu. Genç rakibi Alper Önal'ın üzerinden atlayan tecrübeli futbolcu fotoğrafın yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın programına konuşan Semih, "Fotoğrafta vurgulandığı gibi bir durum yok asla. Benim bugüne kadar Manisa taraftarına, futbolcusuna veya bir yöneticisine kesinlikle saygısızlığım olmamıştır, olmaz da. Bu bana yakışmaz. Maç içerisinde Alper kardeşimle çok güzel sohbetlerimiz oldu. Gol sevinci anında önümdeydi, üzerinden atlamak zorunda kaldım. Sonrasında ona döndüm, fotoğrafta kafası dönük olduğu için görülmüyor ama karşılıklı gülüştük. Kesinlikle dalga geçmek gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

'Başakşehir ve Galatasaray' Eskişehirspor'u Play-Off potasına taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan başarılı oyuncu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında ise şunları söyledi: "Yarış için birşeyler söylemek şu an erken. Ancak duruma bakılırsa Başakşehir ve Galatasaray'ın daha şanslı olduklarını söylemek mümkün."

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