Semih Kılıçsoy Cagliari'de adaptasyon sürecinde

Serie A ekiplerinden Cagliari'nin genç forveti Semih Kılıçsoy, teknik direktör Fabio Pisacane'nin planları doğrultusunda yavaş yavaş takıma entegre ediliyor.



PISCANE'NİN STRATEJİSİ: AŞAMALI ADAPTASYON



Cagliari News 24'ün haberine göre, Fabio Pisacane genç yıldız için net bir yol haritası belirledi. Tecrübeli teknik adam, Semih'i başından beri "potansiyeli yüksek bir oyuncu" olarak tanımlıyor ve Serie A'nın temposuna, taktiksel zorluklarına kademeli şekilde alıştırmayı hedefliyor.

Genç yaşta İtalya'ya gelen bir oyuncu için uyum sürecinin kolay olmayacağını belirten haberde, Lecce karşısında aldığı yaklaşık 20 dakikalık sürenin Semih için önemli bir test olduğu vurgulandı. Pisacane, bu maçla birlikte Semih'in adaptasyon sürecinde kayda değer bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.