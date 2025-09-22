22 Eylül
Semih Kılıçsoy Cagliari'de adaptasyon sürecinde

Cagliari'de forma giyen genç forvet Semih Kılıçsoy, teknik direktör Fabio Pisacane'nin aşamalı adaptasyon planıyla Serie A'ya alışma sürecinde kritik adımlar atıyor.

calendar 22 Eylül 2025 11:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Semih Kılıçsoy Cagliari'de adaptasyon sürecinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serie A ekiplerinden Cagliari'nin genç forveti Semih Kılıçsoy, teknik direktör Fabio Pisacane'nin planları doğrultusunda yavaş yavaş takıma entegre ediliyor.

PISCANE'NİN STRATEJİSİ: AŞAMALI ADAPTASYON

Cagliari News 24'ün haberine göre, Fabio Pisacane genç yıldız için net bir yol haritası belirledi. Tecrübeli teknik adam, Semih'i başından beri "potansiyeli yüksek bir oyuncu" olarak tanımlıyor ve Serie A'nın temposuna, taktiksel zorluklarına kademeli şekilde alıştırmayı hedefliyor.



LECCE MAÇI KRİTİK ADIM OLDU

Genç yaşta İtalya'ya gelen bir oyuncu için uyum sürecinin kolay olmayacağını belirten haberde, Lecce karşısında aldığı yaklaşık 20 dakikalık sürenin Semih için önemli bir test olduğu vurgulandı. Pisacane, bu maçla birlikte Semih'in adaptasyon sürecinde kayda değer bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

